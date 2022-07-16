Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu
ABD eski Başkanı Donald Trump dün ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump’ın, New York’taki evinde 73 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. CNBC'nin haberine göre New York Şehri Başhekim Ofisi, Ivana Trump’ın evinde yaşadığı kaza sonucu künt travma nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ivana Trump'ın ölüm haberini duyuran Donald Trump, “Ivana Trump’ın New York’taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten çok üzgünüm.” ifadesini kullanmıştı.
MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ
TMZ'nin haberine göre Ivana Trump'ın ölüm nedeninin, yaşadığı konakta merdivenlerden düşme sonucu gövdesinde oluşan künt travma olduğu açıklandı.
Bir Adli Tıp Sözcüsü, Ivana Trump'ın ölüm nedeninin “künt darbe travması”; ölüm şeklinin “kaza” olduğunu söyledi. Evin çalışanlarından biri, konuta ulaştığında Ivana Trump’ı, evin merdivenlerinin başında yerde yatarken bulduğunu söylemişti.
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Çekya doğumlu Ivana, 1977’de New York’ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump’la evlenmişti.
2016’da Donald Trump’ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017’de annelikle ilgili “Raising Trump” adlı kitabı kaleme almıştı.