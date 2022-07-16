Ivana Trump'ın ölüm nedeni belli oldu

Ivana Trump'ın ölüm haberini duyuran Donald Trump, “Ivana Trump’ın New York’taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten çok üzgünüm.” ifadesini kullanmıştı.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

TMZ'nin haberine göre Ivana Trump'ın ölüm nedeninin, yaşadığı konakta merdivenlerden düşme sonucu gövdesinde oluşan künt travma olduğu açıklandı.

Bir Adli Tıp Sözcüsü, Ivana Trump'ın ölüm nedeninin “künt darbe travması”; ölüm şeklinin “kaza” olduğunu söyledi. Evin çalışanlarından biri, konuta ulaştığında Ivana Trump’ı, evin merdivenlerinin başında yerde yatarken bulduğunu söylemişti.

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Çekya doğumlu Ivana, 1977’de New York’ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump’la evlenmişti.

2016’da Donald Trump’ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017’de annelikle ilgili “Raising Trump” adlı kitabı kaleme almıştı.