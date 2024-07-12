İzel'in son hali şaşırttı! Serenay Sarıkaya'ya benzetildi
İzel, sevgilisi Hakan Verbiç ile tatil yapmak için Çeşme'ye gitti. Çift, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 55 yaşındaki ünlü sanatçıyı Serenay Sarıkaya'ya benzetenler oldu.
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Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, Çeşme'de tatilde. İzel sevgilisiyle denizin ve güneşim tadını çıkarıyor.
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Keyfi yerinde olan İzel önceki gün de sevgilisiyle birlikte fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Ama yüzüne uyguladığı photoshopla tanınmaz hale geldi.
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Takipçileri "Serenay Sarıkaya olmuş", "İzel nerede?" diye yazdı.
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Ünlü isim gündem olan fotoğrafıyla ilgili "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni mutlu eder. Ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok. Sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var" açıklamasını yaptı.