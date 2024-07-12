İzel'in son hali şaşırttı! Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Ünlü isim gündem olan fotoğrafıyla ilgili "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni mutlu eder. Ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok. Sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var" açıklamasını yaptı.