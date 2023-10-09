Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger 30 yıl sonra bir arada

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis ile Avusturyalı aktör Arnold Schwarzenegger yıllar sonra yeniden bir araya geldi. 30 yıl önce "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filminde başrolleri paylaşan ikili, ABD'de bir yardım etkinliğinde buluştu.

30 yıl sonra bir arada

Arnold Schwarzenegger ile objektif karşısında poz veren Jamie Lee Curtis, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)'in paylaştığı bir gönderi

Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger'in başrolleri paylaştığı 'Gerçek Yalanlar', 1991 yapımı Fransız filmi 'La Totale'den uyarlanmıştı.

Filmde Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır. Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen (Jamie Lee Curtis), hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir.Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.