Jason Statham, tatil için Antalya'ya geldi
Hollywood'un aksiyon yıldızı Jason Statham, Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği bir haftalık tatille gündemde. Ünlü oyuncu, dinlence dolu anlarına ait kareleri kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Aybüke Sengir
2023 yapımı 'Servet Operasyonu' filminin çekimleri için iki ay boyunca Antalya'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, tatil amaçlı ailesiyle birlikte kente geri döndü.
"BU YERİ SEVİYORUZ"
Jason Statham, bir haftalık tatilinde çektiği fotoğrafları, Instagram hesabından, "Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz" sözleriyle paylaştı.
Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Statham'ın yanında model eşi Rosie Huntington-Whiteley'in de olduğu öğrenildi.