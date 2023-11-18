Jennifer Aniston'dan Matthew Perry'e: Mesajlarını sonsuza kadar saklayacağım

1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisinde "Rachel Green" karakterine hayat veren Jennifer Aniston, ani bir şekilde hayatını kaybeden yakın dostu Matthew Perry için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ONA VEDA ETMEK HİÇ YAŞAMADIĞIM BİR DUYGU DALGASIYDI"

Aniston, 10 yıl boyunca Friends dizisinde birlikte oynadığı partneri için, "Bu sefer çok derinden yaraladı. Matty'mize veda etmek daha önce hiç yaşamadığım çılgınca bir duygu dalgasıydı. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kayıp yaşarız. Hayat kaybı ya da sevgi kaybı. Birini bu kadar derinden sevdiğiniz için sevinç ve minnettarlık anlarını hissedersiniz ve biz onu derinden sevdik. O bizim DNA'mızın bir parçasıydı. Biz her zaman altı kişiydik. Bu, kim olduğumuzu ve yolumuzun ne olacağını sonsuza dek değiştiren seçilmiş bir aileydi" açıklamasında bulundu.