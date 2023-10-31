Friends yıldızlarından Matthew Perry'e veda: Büyük bir yıkım yaşadık

Friends dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetti. Perry'nin ölümünün ardından dizideki rol arkadaşları ortak bir açıklama yaptı.

"Biz bir aileyiz"

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, People'a yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu seven herkesle birlikte."

1994’te yayımlanmaya başlayan ve New York’ta altı genç arkadaşın hayatını konu alan Friends dizisi 2004 yılına kadar sürdü. Dizinin final bölümü ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi ve 2000’lerin en çok izlenen TV dizisi bölümü olarak kayıtlara geçti.