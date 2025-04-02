Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu

'X-Men: 'First Class', 'Açlık Oyunları' ve 'Silver Linings Playbook' gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu - Resim : 1

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu - Resim : 2

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını vermişti.  Yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu - Resim : 3

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 34 yaşındaki Lawrence, birkaç ay önce ikinci kez anne olacağını açıklamıştı. 

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu - Resim : 4

Bir çocuk sahibi daha olacağı için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

People'da yer alan habere göre; Oscar’lı oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.