Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu

Bir çocuk sahibi daha olacağı için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

People'da yer alan habere göre; Oscar’lı oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.