Jennifer Lopez ile Ben Affleck kameraların önünde tartıştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı.

KIRMIZI HALIDA GERİLİM

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez'in önemli rollerinden birini üstlendiği 'The Mother' adlı filmin galası yapıldı. İkili Los Angeles'ta gerçekleştirilen galaya birlikte katıldı. Bej rengi iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez'in kırmızı halıda eşiyle gerilim dolu halleri gözlerden kaçmadı. Çiftin arasında tansiyonun yükseldiği anlar basın mensuplarının objektiflerine böyle yansıdı.

DUDAK OKUMA UZMANLARI TARTIŞMAYI MASAYA YATIRDI

Dudak okuma uzmanları da Lopez ile Affleck'in ne tartışıyor olabileceğini masaya yatırdı.

Dudak okuma uzmanlarına göre; ikili, poz verme açısı sebebiyle tartıştı. Lopez'in eşine göğüs dekoltesinin fazla olup, olmadığını sorduğu ve ünlü aktörün de öyle olmadığını belirttiği ifade edildi.

BEN AFFLECK: MERAK ETME BEBEĞİM

Ünlü çiftin kameralara poz verecekleri doğru açıyı yakaladıktan sonra Affleck'in eşine kendisine daha yakın durmasını söylediği ve ardından da eğilip, "Merak etme bebeğim" dediği belirtildi.

Poz verme işinin bitmesinden sonra Ben Affleck'in, "İşimiz bitti" diyerek, Jennifer Lopez'i öptüğü dile getirildi.

Ünlü çift ise haklarında çıkan haberlerle alakalı henüz bir açıklamada bulunmadı.