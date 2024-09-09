Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili

Ben Affleck’le boşanma aşamasında olan Jennifer Lopez, rol aldığı “Unstoppable”ın galasına ışıltılı ve iddialı bir elbiseyle katıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 4
Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili - Resim : 1

Jennifer Lopez başrolünde yer aldığı “Unstoppable” filminin galası için Toronto Uluslararası Film Festivali’ndeydi. Filmin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı.

Fotoğraf: Getty

2 / 4
Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili - Resim : 2

Lopez boşanma kararı sonrası, her zamankinden daha çarpıcı bir stille kırmızı halıdaydı.

Fotoğraf: Getty

3 / 4
Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili - Resim : 3

Lopez kırmızı halı seçimini Tamara Ralph Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonuna ait yan yırtmaçlı ve maksi kadife fiyonklu bir disko elbisesinden yana kullandı. 

Fotoğraf: Getty

4 / 4
Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili - Resim : 4

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. 

Fotoğraf: Getty