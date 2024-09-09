Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı stili
Ben Affleck’le boşanma aşamasında olan Jennifer Lopez, rol aldığı “Unstoppable”ın galasına ışıltılı ve iddialı bir elbiseyle katıldı.
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Jennifer Lopez başrolünde yer aldığı “Unstoppable” filminin galası için Toronto Uluslararası Film Festivali’ndeydi. Filmin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı.
Fotoğraf: Getty
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Lopez boşanma kararı sonrası, her zamankinden daha çarpıcı bir stille kırmızı halıdaydı.
Fotoğraf: Getty
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Lopez kırmızı halı seçimini Tamara Ralph Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonuna ait yan yırtmaçlı ve maksi kadife fiyonklu bir disko elbisesinden yana kullandı.
Fotoğraf: Getty
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Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı.
Fotoğraf: Getty