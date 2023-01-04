Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk fotoğraf: Yazamayacak kadar berbatım

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği duyurulmuştu. Hastanede tedavisi süren ünlü oyuncudan ilk fotoğraf geldi.

KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Tedavisi süren 51 yaşındaki ünlü oyuncu, kaza sonrası sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Jeremy Renner, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jeremy Renner (@jeremyrenner)'in paylaştığı bir gönderi

Renner’ın gönderisine Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi çok sayıda isim, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

DOKTOR KOMŞUSU YARDIM ETTİ

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.