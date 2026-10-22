Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili açıklama

Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelendi.

Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları gündeme geldi.

'İRADE SORUNU VARDI'

Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" demişti.

Kadir İnanır’ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise sanatçının verdiği karara saygı duyduğunu dile getirdi ve "jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim." dedi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu dile getirdi. Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.

'TOPRAĞA VERELİ 4 AY BİLE OLMADI'

Jülide Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz dört ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.''