Ekim 2026’da yıldızı en çok parlayan 5 burç

1. Terazi: Güneş’in Işığıyla Kendi Sezonunun Yıldızı

Ekim ayında doğan Teraziler için bu dönem tam anlamıyla bir tazelenme ve parlanma zamanı! Güneş’in burcunuzdaki seyahati; kişisel imajınız, özgüveniniz ve hedefleriniz üzerinde mucizevi bir etki yaratıyor. Ertelediğiniz projeleri başlatmak, ikili ilişkilerde netlik kazanmak ve hayatınızın direksiyonuna geçmek için gökyüzü sizi her anlamda destekliyor. Çekim gücünüzün tavan yaptığı bu ayda, sürpriz iş tekliflerine ve aşk fırsatlarına hazırlıklı olun.