Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Anneler Günü'nde eşi Hailey Bieber'a romantik bir sürpriz hazırladı. Birber o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz - Resim : 1

2018 yılında dünya evine giren Hailey-Justin Bieber çifti, Ağustos 2024'te oğlu Jack Blues'u kucaklarına almanın sevincini yaşamışlardı.

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Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz - Resim : 2

Bebeklerinin yüzünü herkesten saklayan Justin Bieber, önce Hailey Bieber'ın fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı sonra da eşine Anneler Günü için özel bir sürpriz yaptı.

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Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz - Resim : 3

Yemek yedikleri sırada bir anda bahçeye müzisyenler gelince Hailey Bieber adeta şoke oldu..

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Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz - Resim : 4

Mutluluğu yüzünden okunan Hailey Bieber için, ''Anneler Günü'nün en mutlu insanı herhalde'' yorumları yapıldı.