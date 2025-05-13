Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü'nde büyük sürpriz
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Anneler Günü'nde eşi Hailey Bieber'a romantik bir sürpriz hazırladı. Birber o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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2018 yılında dünya evine giren Hailey-Justin Bieber çifti, Ağustos 2024'te oğlu Jack Blues'u kucaklarına almanın sevincini yaşamışlardı.
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Bebeklerinin yüzünü herkesten saklayan Justin Bieber, önce Hailey Bieber'ın fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı sonra da eşine Anneler Günü için özel bir sürpriz yaptı.
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Yemek yedikleri sırada bir anda bahçeye müzisyenler gelince Hailey Bieber adeta şoke oldu..
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Mutluluğu yüzünden okunan Hailey Bieber için, ''Anneler Günü'nün en mutlu insanı herhalde'' yorumları yapıldı.