Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt

Oyuncu Pınar Deniz, eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilk kez birlikte gittikleri konserde görüntülenmişti. Ancak ünlü çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Yıldırım ise çıkan haberlerden sonra konuyla alakalı açıklamada bulundu.

"LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Kaan Yıldırım, dedikoduları yalanladı. Yıldırım, "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" mesajını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kaan Yıldırım (@kaanyildirim)'in paylaştığı bir gönderi

Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, "Seni çok seviyorum" yorumunu yaparak, yanıt verdi.

"NİCE YAŞLARA SEVGİLİM"

Öte yandan, yakın zamanda 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.