Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz ile ilgili açıklama: "Tabii ki ailemle tanıştı"

'Sipahi' adlı dizide başrolleri paylaşacak olan Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, önceki akşam birlikte görüntülendi. Yıldırım, "Uzun yıllardır muhabbetimiz vardı. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi. Pınar Deniz ile aşk yaşayan Yıldırım, evlilik sorusuna da cevap verdi.

"ABLAM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın ablasıyla takipleşmeye başlamıştı. Bu konuda konuşan Yıldırım, "Ablam hayatımdaki en önemli insanlardan. Keza Pınar da öyle. Pınar ailemle tanıştı Bu gayet normal. Bunu olağanüstü bir şeymiş gibi anlatmayalım" dedi.

"BU KONULAR ÇOK ÖZEL"

Yıldırım, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu konular çok özel. O yüzden kendi içimizde yaşamayı tercih ediyoruz" cevabını verdi.