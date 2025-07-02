Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e romantik kutlama: 3 yıla ne çok şey sığdırdık

Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da rüya gibi bir törenle dünyaevine giren oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evliliklerinden kısa bir süre sonra müjdeli haberi duyurarak sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Çift, 31 Mart'ta ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı ve oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Şimdilerde oğulları Fikret Hakan ile ilgilenen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz ile birlikteliklerinin 3. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Eşiyle sarıldıkları özel bir anı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "3 yıla ne çok şey sığdırdık. Daha nicelerine, seni çok" notunu düşerek kalp emojisi ekledi.

Öte yandan Kaan Yıldırım, özel hayatındaki mutluluğun yanı sıra kariyerinde de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Başrolde usta oyuncu Uğur Yücel'in yer aldığı "Maestro" dizisinin gazeteci Yaman'ı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yıldırım'ın yeni projesinden ilk kareler de yayınlandı. Yıldırım'ın "gazeteci Yaman Safir" karakteriyle dahil olduğu "Maestro" dizisi, şimdiden merak uyandırdı.