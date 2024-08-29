Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Neslihan Atagül 29 Temmuz'da ise sosyal medya hesabından hamileliğini bu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"