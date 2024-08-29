Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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2013 yılında yayınlanan 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüş ve oyuncu çift, 2016 yılında evlenmişti.
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Neslihan Atagül 29 Temmuz'da ise sosyal medya hesabından hamileliğini bu sözlerle duyurmuştu:
"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"
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Geçtiğimiz gün ise Kuşadası'nda görüntülenen Neslihan Atagül'ün karnının iyice belirginleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.
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KIZ BEBEK GELİYOR
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; üç aylık hamile olan Atagül kız bebek bekliyor.