Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklayan oyuncu Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 1

2013 yılında yayınlanan 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüş ve oyuncu çift, 2016 yılında evlenmişti.

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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 2

Neslihan Atagül 29 Temmuz'da ise sosyal medya hesabından hamileliğini bu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 3

Geçtiğimiz gün ise Kuşadası'nda görüntülenen Neslihan Atagül'ün karnının iyice belirginleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.

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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 4

KIZ BEBEK GELİYOR

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; üç aylık hamile olan Atagül kız bebek bekliyor.