Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.

VASİYETLERİN İÇERİĞİ GİZLİ TUTULDU

Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

Üç vasiyeti sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.