Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, açıklama yaptı: Sanki kurbağa bacağı yedim!

Hürriyetin haberine göre önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü isim, konu hakkında şunları söyledi:

“Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek yedim. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Canın kahvaltı yapmak istemeyebilir. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var. Akşam geç yediysem sabah az yemeğe çalışıyorum.”