Kahvaltı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel, açıklama yaptı: Sanki kurbağa bacağı yedim!
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı ile gündem olmuştu. Şıkel, bu konuyla ilgili eleştirilere cevap verdi.
Şimdilerde de 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor.
Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşuldu. 46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.
Ünlü mankenin paylaştığı tabak takipçilerini ikiye böldü. Kimi sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız bularak eleştiri yağmuruna tuttu.
Hürriyetin haberine göre önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü isim, konu hakkında şunları söyledi:
“Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek yedim. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Canın kahvaltı yapmak istemeyebilir. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var. Akşam geç yediysem sabah az yemeğe çalışıyorum.”