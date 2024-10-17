Kâinat Güzeli seçilen Ayliz Duman: Kendimi şanslı hissediyorum

Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını dile getirdi:

'KENDİMİ İNANILMAZ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.