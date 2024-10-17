Kâinat Güzeli seçilen Ayliz Duman: Kendimi şanslı hissediyorum
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında bu yıl ki tacın sahibi 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Duman, yarışma sonrasında duygularını dile getirdi.
"Miss Universe Türkiye" yarışmasında birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. 1.75 boyundaki Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.
Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını dile getirdi:
'KENDİMİ İNANILMAZ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'
İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.
2 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ayliz Duman, duygularını dile getirdiği açıklamasıyla birlikte 2 yaşında çekildiği fotoğrafını da yayımladı.