Kanal D'nin yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" konusu ne, oyuncuları kimler?

Oyuncu Cumbul da uzun zamandır bu projeyi beklediğini kaydederek, "Okuma provamızda çok güzel oldu. Karakterleri daha net görebildim. Hikaye beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ailenin ve aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikaye. Bir de ben çocukken babamın işi dolayısıyla Kapadokya'da üç yıl geçirmiştik. O yüzden o mekanı düşünerek hikayeyi okumak daha etkileyici oldu benim için." ifadelerini kullandı.