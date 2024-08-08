Kanal D'nin yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" konusu ne, oyuncuları kimler?
Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan Kanal D'nin yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" okuma provasına başladı. Yakında izleyici ile buluşacak olan "Güzel Aşklar Diyarı" konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Kanal D, yeni dizisi Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı'nı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan proje okuma provasıyla başladı. Boyut Film'de gerçekleştirilen provaya Kırmızıgül, Halil Ergün ve Meltem Cumbul'un yanı sıra tüm oyuncu kadrosu katıldı.
Kırmızıgül, "Meltem Cumbul, New York'ta evini kapattı, buraya taşındı. Halil Ergün, uzun zaman sonra bu projeyi kabul etti. Güzel bir kadromuz var. Bu ay içinde Kapadokya'da çekimlere başlayacağız. Sonrasında Karadeniz ve Diyarbakır çekimlerimiz olacak. Doğru insanlarla iyi bir projede buluştuk." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncu Cumbul da uzun zamandır bu projeyi beklediğini kaydederek, "Okuma provamızda çok güzel oldu. Karakterleri daha net görebildim. Hikaye beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ailenin ve aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikaye. Bir de ben çocukken babamın işi dolayısıyla Kapadokya'da üç yıl geçirmiştik. O yüzden o mekanı düşünerek hikayeyi okumak daha etkileyici oldu benim için." ifadelerini kullandı.