Şimal'in eşi vefasız dostlarına isyan etti

Ünlü şarkıcı Şimal yıllardır kanserle mücadele ediyordu. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan Şimal, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce üç kez metastaz geçirdiği bilinen 39 yaşındaki şarkıcının durumu kritikti.

ŞİMAL HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberi şahsi Instagram hesabından duyuruldu.

Şimal'in eşi Necati Arıca, bu süreçte kendilerine destek verenlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Arıcı, bazı dostlarını ise vefasızlıkla suçladı.

"VEFA HERKESTEN BEKLENMEZMİŞ"

İşte Nevati Arıcı'nın o paylaşımı:

Şimal'in eşi Necati Arıca, bu süreçte kendilerine destek verenlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Arıcı, bazı dostlarını ise vefasızlıkla suçladı. İşte Nevati Arıcı'nın o paylaşımı: "Ölüm hayatın en büyük gerçegi olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim. Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık." "Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu. Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk. Arayan soran, bu zor günlerde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sizlerden tek dileğim dualarınızda da eşime yer vermeniz... Şimal'imi unutmayın..."