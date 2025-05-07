Kanseri yenen Şimal'den sevenlerini üzen haber
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve kanseri yenen şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen bir haber geldi.
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2022 yılında meme kanserini yenen, geçen yıl ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan Şimal, kanseri yendiğini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.
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Ancak ünlü şarkıcı Şimal'den beklenmedik bir haber geldi. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Şimal'in eşi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Yaşadığı zorluklarla magazin gündemine gelen ünlü şarkıcıdan sevindiren haber ise geçtiğimiz aylarda gelmişti. Ciddi bir ameliyat geçiren Şimal, uzun tedavi süreçleri sonrasında sağlığına tekrar kavuşmuştu.
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Şarkıcı Şimal'den bugün beklenmedik ve bir o kadar da üzen bir haber geldi. Sanatçı yoğun bakıma alındı ve ardından odaya çıktığı bildirildi.