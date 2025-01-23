Kanserle mücadele eden Tanyeli, influenza hastalığına yakalandığını açıkladı: İnşallah çok çabuk geçer
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve tedavisine hastanede devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 gündür influenza ile mücadele ettiğini açıkladı.
Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde 54. yeni yaşını hastanede kutlamıştı. Tanyeli, daha sonra yakın dostlarıyla da bir kutlama yapmıştı. Tanyeli'yi yeni yaşında; Saba Tümer, Zara, Cenk Eren gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştı.
Hastalığının son durumuyla da ilgili bilgi veren Tanyeli, "İyi gidiyor. Bir haftalığına hastaneye yatayım dedim 3.5 ay oldu hastanedeyim." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oryantal, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum. Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler" mesajını yazmıştı.
Tanyeli, daha sonra yaptığı paylaşımda da yasağa uymayanlara şu sözlerle tepki göstermişti:
"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net."