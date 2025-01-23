Kanserle mücadele eden Tanyeli, influenza hastalığına yakalandığını açıkladı: İnşallah çok çabuk geçer

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde 54. yeni yaşını hastanede kutlamıştı. Tanyeli, daha sonra yakın dostlarıyla da bir kutlama yapmıştı. Tanyeli'yi yeni yaşında; Saba Tümer, Zara, Cenk Eren gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştı.