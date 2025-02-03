Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları

Geçtiğimiz günlerde anne olacağını duyuran oyuncu Gizem Karaca, kar tatilinde hamilelik pozunu paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - Resim : 1

Oyuncu Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Gizem Karaca'dan geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti.

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Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - Resim : 2

Anne olacağını duyuran ünlü isim, yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. 

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Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - Resim : 3

Karaca, geçtiğimiz günlerde kayak tatili için eşi Kemal Ekmekçi ile Bosna Hersek'e gitmişti.

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Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları - Resim : 4

Heyecanı günden güne büyüyen ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.