Kar tatiline giden Gizem Karaca'dan yeni hamilelik pozları
Geçtiğimiz günlerde anne olacağını duyuran oyuncu Gizem Karaca, kar tatilinde hamilelik pozunu paylaştı.
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Oyuncu Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Gizem Karaca'dan geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti.
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Anne olacağını duyuran ünlü isim, yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.
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Karaca, geçtiğimiz günlerde kayak tatili için eşi Kemal Ekmekçi ile Bosna Hersek'e gitmişti.
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Heyecanı günden güne büyüyen ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.