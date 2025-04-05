Kardelenler dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
NGM imzası taşıyan ve Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kardelenler' dizisi için final kararı alındı.
Ayda Aksel'in başrolünde yer aldığı 'Kardelenler' dizisi yayın hayatına 2 Şubat'ta başlamıştı. NGM imzası taşıyan ve Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kardelenler' dizisi için yeni bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kardelenler dizisi final yapan projeler arasına katıldı. Dizinin 9. Bölümüne bakıldıktan sonra final yapıp yapmayacağının belli olacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgi projenin 10. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.
Kardelenler konusu
Kardelenler emekli devlet memuru Arif'in kalp krizi geçirmesiyle birlikte işe yaramaz çocuklarının annelerini huzur evine kaldırması ve beraberinde gelişen olayları takip ediyor.
Ayda Aksel'in başrolünde yer aldığı dizide usta oyuncuya Barış Falay, Uğur Uzunel, Ahmet Haktan Zavlak, Serhat Kılıç, Ece Yaşar, Edip Tepeli ve Ahu Yağtu eşlik ediyor.