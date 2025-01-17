Karsu, çocukluğundan beri hayali olan yerde konser verdi: "Anne ve babama minnettarım, araba yerine piyano aldılar"
Şimdilerde anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Karsu, çocukluğundan beri hayali olan yerde konser verdi. Ünlü şarkıcı duygularını sosyal medyadan paylaştı.
Ünlü şarkıcı Karsu, temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girmişti. Anne olmak için gün sayan Karsu, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Biletleri günler öncesinden tükenen konserle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, kariyerinde büyük rol oynayan anne ve babasını unutmadı.
Karsu, konser öncesi paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Annem ve babam, ben 7 yaşındayken araba almak için para biriktiriyorlardı. Ancak onun yerine benim için piyano aldılar."
Babamın Amsterdam'daki Türk restoranında, her hafta küçük konserler verirdim. Restorana giderken hep Royal Concertgebouw'un önünden geçerdim. Hep hayal ederdim, bir gün burada konser vereceğim ve bu gece o gün! Annem ve babamın desteğiyle buraya geldiğim için çok mutluyum."