Karsu, çocukluğundan beri hayali olan yerde konser verdi: "Anne ve babama minnettarım, araba yerine piyano aldılar"

Babamın Amsterdam'daki Türk restoranında, her hafta küçük konserler verirdim. Restorana giderken hep Royal Concertgebouw'un önünden geçerdim. Hep hayal ederdim, bir gün burada konser vereceğim ve bu gece o gün! Annem ve babamın desteğiyle buraya geldiğim için çok mutluyum."