Kate Middleton, kanser tedavisini tamamladığını duyurdu
Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını duyurdu.
Mart ayından beri kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, Pazartesi günü yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisinin tamamlandığı ve tamamen iyileşmesinin zaman alacağını belirtti.
Fotoğraf: Getty
The Prince and Princess of Wales Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Son dokuz ay aile olarak bizim için inanılmaz derecede zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık," dedi.
Fotoğraf: Getty
"Kanseri tamamen yenmek için elinden geleni yapmaya" odaklandığını belirten Galler Prensesi, "kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen iyileşmeye ve tam iyileşmeye giden yolum uzun ve her günü olduğu gibi görmeye devam etmeliyim," dedi.
Önümüzdeki aylarda birkaç etkinliğe katılacağını ve "elinden geldiğince" işine geri döneceğini açıkladı.
Fotoğraf: Getty
Kensington Sarayı, bu önemli güncellemenin bir parçası olarak geleceğin kraliçesinin eşi William ve üç çocuğu -11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis- ile birlikte olduğu sevgi dolu görüntüleri de yayınladı.
Fotoğraf: Getty
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