Kate Middleton'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kanser tedavisi çok iyi gidiyor

Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Galler Prensesi, Mart ayında teşhisini açıkladığı videodan bu yana büyük ölçüde gözlerden uzak kaldı.

Resmi bir geri dönüş tarihi yok

Independent'te yer alan habere göre Galler Prensesi'nin önleyici kemoterapi tedavisine devam ederken son günlerde ailesiyle birlikte "dışarıda" olduğu yönündeki raporların ardından , bazı spekülasyonlar Kate'in resmi görevlere ne zaman döneceğine döndü.

Bazı çelişkili raporlar Kate'in sonbahar gibi erken bir zamanda ve yeni yıla kadar geri dönebileceğini öne sürse de, Saray ve kraliyet içindeki kişiler resmi bir geri dönüş tarihinin planlanmadığını vurgulamaya istekliydi.

Ancak Vanity Fair'e göre Kate yakın zamanda tedavisiyle ilerleme kaydetti ve kendini çok daha iyi hissediyor.

Yayın, "İlacı tolere ettiğini ve aslında çok daha iyi durumda olduğunu görmek büyük bir rahatlama oldu" dedi. "Elbette çok zorlu ve endişe verici bir dönem oldu. William, anne babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi.. Herkes onun etrafında toplandı."

Kate'in geçen haftaki dönüm noktası niteliğindeki ilk yıl projesinin arkasındaki itici güç olduğu anlaşılırken, Kate'in işe dönmek için acelesi olmadığı ve iyileşmeye odaklandığı anlaşılıyor.

Bu arada, kraliyet ailesinin resmi web sitesinde artık Prens Harry'nin o zamanki kız arkadaşı Meghan Markle'ı savunmak için yayınladığı 2016 beyanı yer almıyor. Harry, basın sekreteri aracılığıyla medyayı, ilişkisini halka açık bir gösteriye dönüştürmekle suçlamıştı.

Galler Prensesi'nin Trooping the Colour törenine katılıp katılmayacağı 'Belirsiz'

Raporlara göre Galler Prensesi'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Trooping the Colour katılıp katılmayacağı "belirsiz" .

Haber, ordunun Kral'ın resmi doğum günü geçit töreninin yaklaşan Genel Seçimlere rağmen devam edeceğini doğruladığı bir dönemde geldi.

Etkinlikte, Kate'in 2023'te de bulunduğu Buckingham Sarayı balkonunda kraliyet ailesinin bir görünümü yer alıyor.

Son raporlara göre, kanser tedavisiyle " köşeyi döndü" ancak yakın gelecekte kamuoyundan uzak kalması bekleniyor.

Bu arada kendisi de kanser hastası olan Kral, geçen ay işine geri döndü ve yaz programının kısaltılacağı yönündeki haberlere rağmen bir dizi görev üstlendi.

Prens William, Kral Charles'a her zamankinden daha yakın

Kraliyet ailesinin son dönemdeki sağlık sorunlarının Prens William ve Kral Charles'ı her zamankinden daha da yakınlaştırdığı bildirildi.

İçeriden birine göre bu bağ, William'ın kendi kanser savaşında Kate Middleton'u desteklemesi sırasında gelişti .

Kimliği belirsiz kaynak People dergisine, tahtın varisinin ailesi için "olumlu kaldığını" söyledi.

Haber, Kate'in açıklanmayan bir kanser türü için tedavi gördüğü için "dışarıda" olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi .