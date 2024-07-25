Kerem Alışık'tan duygu yüklü paylaşım: Babam 'Gözleri göz değildi' derdi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan, meslektaşı Sadri Alışık ile 20 Ağustos 1959'da evlenmiş, 25 Temmuz 2014'te yaşamını yitirmişti.
Kerem Alışık, 77 yaşında hayatını kaybeden annesi, usta oyuncu Çolpan İlhan'ı duygusal bir paylaşımla andı.
Alışık, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:
"Gözleri göz değildi derdi babam... Sanki bir memleket. Daima sonbahar vurgunu... Yorgun argındır elbet... Çantası koltuğunda hep öyle sessiz... Derli toplu giyinir eli yüzü tertemiz... Gözyaşmın bir damlası umut bir damlası sevda... Gelincik çiçeği takmıştır saçlarma... Su vermiş, emek vermiş, gül vermiştir bana gülesiye... Bembeyaz bir kalbi vardır bende... Taşırım ölesiye... Yokluğunda 10 yıl... Nur içinde yat evimizin, yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı..."
25 Temmuz 2014 yılında kaybettiğimiz Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, Yeşilçam'ın Kamelyalı kadını Çolpan İlhan için doğum günü olan 8 Ağustos Perşembe günü kabri başında anma töreni gerçekleştirilecek.