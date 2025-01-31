Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu
Şimdilerde Melisa Sabancı Tapan ile aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla gündem oldu.
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'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yapımlarda yer alan Kerem Bürsin, Instagram hesabında yayınladığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bir süredir Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile aşk yaşayan Bürsin, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla gündem oldu.
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Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Ayna karşısında oldukça fit bir fotoğrafını yayımlayan Bürsin, paylaşımına; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum. 1987 yılından beri" notunu ekledi.
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Oyuncu, bu kaslı paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.