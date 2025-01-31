Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu

Şimdilerde Melisa Sabancı Tapan ile aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

'Şeref Meselesi', 'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yapımlarda yer alan Kerem Bürsin,  Instagram hesabında yayınladığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile aşk yaşayan Bürsin, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla gündem oldu.

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Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Ayna karşısında oldukça fit bir fotoğrafını yayımlayan Bürsin, paylaşımına; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum. 1987 yılından beri" notunu ekledi.

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Kerem Bürsin'in spor salonunda verdiği poz sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

Oyuncu, bu kaslı paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.