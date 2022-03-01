Kim Kardashian jet satın aldı! Fiyatı 95 milyon dolar...

Servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artıran Kim Kardashian, kazandığı parayı hiç düşünmeden harcıyor. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.

95 MİLYON DOLARA JET!

Kim Kardashian otomobillerine 100 milyon dolar harcayarak evine uygun renklere boyatmıştı. Kim Kardashian şimdi de 95 milyon dolara bir jet aldı. Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti ve misafirlerine kendilerini olabildiğince rahat hissetmeleri için bir çift Skims terlik ve pijama hediye ediyor.

İLK UÇUŞUNU İTALYA'YA YAPTI

Kardashian, G65OER model jeti ile ilk uçuşunu Los Angeles’tan İtalya’ya yaptı. Moda haftası için Milano’ya giden Kardashian, “İlk kez jet lag yaşamadım” dedi.