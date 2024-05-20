'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezon olacak mı? Belli oldu

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi çarpıcı bir kadronun yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ilk sezonu ile beğeni topladı.