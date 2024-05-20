'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezon olacak mı? Belli oldu
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi 9 Mayıs'ta Netflix kütüphanesinde yerini aldı ve izleyici tarafından beğenildi. Peki 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezon olacak mı? İşte yanıtı...
Yaratıcılığını Ece Yörenç’in, yönetmenliğini Bertan Başaranın, yapımını ise Ay Yapımın üstlendiği "Kimler Geldi Kimler Geçti" 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlandı.
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi çarpıcı bir kadronun yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ilk sezonu ile beğeni topladı.
İzleyiciler dizinin 2. sezonunun olup olmayacağını merak ederken Netflix Türkiye, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezonuyla döneceğini duyurdu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kahramanların yeni aşklar ve yeni maceralar yaşayacağı ikinci sezonda Cem Murathan’ın babası Süha da hikâyeye dahil olacak. Süha’yı usta tiyatrocu Levent Özdilek canlandıracak.