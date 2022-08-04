Kıvanç Tatlıtuğ karavanda pozunu paylaştı! Pembe takım elbisesi yoğun ilgi gördü

6 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer çifti, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve 3 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı.

"HALLER"

Tatlıtuğ, giydiği toz pembe takımıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu pembe tonlarındaki takımını, beyaz tişört ve siyah beyaz kareli ayakkabı giyerek tamamladı. Zincir kolye ve doğal taşlı yüzükle de kombinine hareket kazandıran Tatlıtuğ, karavanda verdiği bu pozunu "Haller" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)'in paylaştığı bir gönderi

12 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

2008 senesinde başlayan ve 2010 senesinde sona eren Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 sene sonra yeni bir projenin çekimleri için bir araya geldi. Yıllar sonra birlikte proje çekmenin mutluluğunu yaşayan iki star oyuncu çekimlere titizlikle hazırlandı. Başarılı oyuncu Senan Kara’nın da rol alacağı aşk filmi Netflix’te yayınlanacak. Şile’de başlayan çekimler İstanbul’un farklı semtlerinde sürüyor.