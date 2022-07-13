30. gün ve 3. ay: Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'den yeni fotoğraflar...

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncudan oğluyla fotoğraflar geldi.

"30. GÜN VE 3 AY"

Başak Dizer, eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"BABALIĞA ALIŞTIM"

Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.

Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu" demişti.

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Tercih ettikleri Kurt Efe ismi de sosyal medyada gündem olan çiftten Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili olarak, Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.