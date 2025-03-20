Kıvanç Tatlıtuğ yeni paylaşımıyla gündeme geldi! Tarzı beğeni topladı
Bir süredir Londra’da yaşayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mavi gömlekli fotoğrafıyla gündem oldu.
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.
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Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti. Oğlunun eğitimi için Türkiye'den ayrılan Tatlıtuğ, Londra’da aylık 4 bin pound kira bedeli olan bir evi tutmuştu. Oğulları Kurt Efe’yi de kreşe yazdırmıştı.
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Çift, bir yıllığına Londra’dan işlerini yönetmeyi planlıyor.
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Tatlıtuğ, Londra’da yaşamasına rağmen sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayranları, her paylaşımını ilgiyle takip ederken, mavi gömlekli son fotoğrafı büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.