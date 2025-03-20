Kıvanç Tatlıtuğ yeni paylaşımıyla gündeme geldi! Tarzı beğeni topladı

Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti. Oğlunun eğitimi için Türkiye'den ayrılan Tatlıtuğ, Londra’da aylık 4 bin pound kira bedeli olan bir evi tutmuştu. Oğulları Kurt Efe’yi de kreşe yazdırmıştı.