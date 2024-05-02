Kıvanç Tatlıtuğ'dan ikinci çocuk sorusuna yanıt
Kıvanç Tatlıtuğ son olarak sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile kumsalda dans ettiği pozlarını yayınlamıştı. Şimdi ise bir etkinliğe katılan Tatlıtuğ kendisine yöneltilen özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştıkları Aile dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, su sıralar zamanının çoğunu oğlu Kurt Efe'ye ayırıyor ve marka iş birlikleri için sadece kamera karşısına çıkıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtımında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Tatlıtuğ, "Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin." ifadelerini kullandı.