Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni imaj

Gerek özel hayatı gerekse rol aldığı dizilerle gündeme gelmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ son günlerde kendisine gelen tekliflerle anılıyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'A YENİ PROJE TEKLİFİ

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için ağustos sonunda çekimlerine başlayacağı 8 bölümlük Organize İşler Sazan Sarmalı dizisi için el sıkışan Kıvanç Tatlıtuğ'a OGM Pictures'tan teklif geldi.

İMAJ TAZELEDİ

Olasılıksız dizisi için aldığı teklifi düşünen Kıvanç Tatlıtuğ bu arada bir de imaj tazeledi. Saçlarını geriye alan ismin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu.