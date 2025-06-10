Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile sabah sporu yaptığı anlar ilgi gördü
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 3 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile sabah sporu yaparken eşi Başak Dizer’in kamerasına takıldı. Baba-oğulun keyifli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Tatlıtuğ çifti, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşmıştı. Ancak bir süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, oğlu ile geçirdiği vakti artırmaya başladı.
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Tatlıtuğ çifti, doğa ile iç içe vakit geçirerek güzel anlar yaşıyor.
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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.