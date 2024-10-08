Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler

Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, son paylaşımında kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti. Ünlü isim, paylaşımında "Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.