Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler
Geçtiğimiz günletde MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson yaşamını yitirmişti. Usta oyuncu, kızının vefatının ardından paylaşım yaptı.
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson, geçtiğimiz günletrde ani bir hastalık nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eda Alanson’un kaybı, sanat dünyasını yasa boğdu. Mazhar Alanson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızının vefatını şu sözlerle duyurdu:
"Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii’nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın."
Eda Alanson’un cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, son paylaşımında kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti. Ünlü isim, paylaşımında "Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.