Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler

Geçtiğimiz günletde MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson yaşamını yitirmişti. Usta oyuncu, kızının vefatının ardından paylaşım yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler - Resim : 1

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson, geçtiğimiz günletrde ani bir hastalık nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

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Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler - Resim : 2

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eda Alanson’un kaybı, sanat dünyasını yasa boğdu. Mazhar Alanson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızının vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii’nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın."

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Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler - Resim : 3

Eda Alanson’un cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kızı Eda'nın ani vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson'dan paylaşım: Acımızı paylaşan herkese teşekkürler - Resim : 4

Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, son paylaşımında kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti. Ünlü isim, paylaşımında "Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.