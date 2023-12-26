Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu Kızıl Goncalar dizisi, dün ikinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer aldığı dizinin reytingleri de açıklandı. Dizi dün akşam yayınlanan 2. bölümü ile birçok diziyi geride bıraktı. Verilere göre; dizi ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Kızıl Goncalar dizisi reytinglere damga vurdu

Dün akşam Total'de 1. sırada, TRT1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" bulunurken, 2. sırayı Fox TV'deki "Kızıl Goncalar" aldı. Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" ise 3. sırada yer aldı.

AB grubunda ise 1. sırayı Star TV'de yayınlanan "Ömer" elde ederken, 2. sırayı "Kızıl Goncalar" aldı. 3. sırada ise yine TRT1'de gösterilen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.

ABC1 grubunda ise zirvenin sahibi Kızıl Goncalar oldu. 2. sırayı "Ömer" aldı. 3. sırada ise yine TRT1'de gösterilen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.