Kızıl Goncalar konusu ne, oyuncuları kimler? FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar gerçek hikaye mi?
Kızıl Goncalar dizisi uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal ve sevilen aktör Özcan Deniz’i başrolde buluşturdu. Dizi bugün FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki Kızıl Goncalar konusu ne, oyuncuları kimler? FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar gerçek hikaye mi?Yakından bakalım...
Gold Film imzası taşıyan Kızıl Goncalar dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.
Kızıl Goncalar konusu
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.
Kızıl Goncalar gerçek hikaye mi?
Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.
Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu
Dizinin oyuncu kadrosunda, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yanı sıra, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.
Kızıl Goncalar künye
TÜR: DRAMA
YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM
YAPIMCI: FARUK TURGUT
GENEL KOORDİNATÖR: AHSEN TÜZÜN BALTEPE
YÖNETMEN: ÖMÜR ATAY
SENARYO: ŞÜKRÜ NECATİ ŞAHİN