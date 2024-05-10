Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hakikati söylemeye geldim!"
Now Tv'nin başarılı dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Naim'in Mira'ya "Sana hakikati söylemeye geldim!" demesi damga vurdu.
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'Kızıl Goncalar'ın 18'nci bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 13 Mayıs Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.
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Yeni tanıtım fragmanında Cüneyd imtihanının asıl şimdi başladığını söylüyor. Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasındaki gerilim devam ediyor.
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Sadi Hüdayi Cüneyd'e bu postun ehli olmadığını söylüyor. Affan ise Sadi Hüdayi'ye "İzin verin Cüneyd'in hesabını ben göreyim" diyip silahı gösteriyor.
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Beste ve Meryem yine geriliyor. Meryem Beste'ye "Senin kızını benim kızımdan daha değerli yapan nedir? Miralar ağlamasın diye Zeynepler mi ağlayacak?" diyor.