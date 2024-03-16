Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Ya Ceza, Ya Da Nikah!''
Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızıl Goncaların yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sadi Hüdayi'nin ''Ya Ceza, Ya Da Nikah!'' sözleri fragmana damga vurdu.
Sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Suavi fragmanda "Hayatın gerçekleri bunlar. Doğum da var ölüm de. Benim artık noktayı koymam lazım" diyor.
Fragmanda Sadi Hüdayi de kızı Feyza'ya "Ya Ceza, Ya Da Nikah!" diye rest çekiyor ve Feyza'yı istemeye bir aile geliyor.
Kızıl Goncalar 11. bölüm 2. fragmanı izlemek için tıklayınız
KIZIL GONCALAR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızıl Goncalar 10. bölümde Mira'nın gerçek ailesinin peşine düşmesinden korkan Levent onu ikna edebileceğine inandığı tek kişi olan Meryem'den yardım ister. Meryem ise Suavi'nin sırrına ihanet etmekle Levent'e yalan söylemek arasında sıkışmışken Suavi'yi ötanazi kararından vazgeçirmeye uğraşır.
Zeynep'e oynanan oyun yüzünden onunla arası açılan Cüneyd bir buhrana sürüklenirken, Hasna'nın doldurduğu Sadi bu durumu, iktidarını perçinleyecek bir fırsat olarak kullanmaya karar verir.