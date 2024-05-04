Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Zeynep'e ne oldu?"

Kızıl Goncalar son bölümde neler oldu?

Son bölümde uzun süredir sır perdesi olarak kalan Cüneyd'in annesiyle ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Cüneyd'in annesinin intihar ettiği düşünülürken Levent yaptığı araştırmalar sonucu korkunç bir gerçeğe ulaştı.