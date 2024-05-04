Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Zeynep'e ne oldu?"
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın 17. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Meryem için vaktı mekatıl kararı verilmesi damga vurdu.
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bugüne büyük bir ilgiyle izlenilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.
Fragmana Meryem için vaktı mekatıl kararı verilmesi damga vurdu. Meryem "Yolunuz yolum, töreniz törem değil bundan sonra" diyor.
Meryem gözyaşları içinde "Zeynep'e ne oldu?" diyor. Zeynep mahkemede hakim karşısına çıkıyor.
Kızıl Goncalar 17. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayınız
Kızıl Goncalar son bölümde neler oldu?
Son bölümde uzun süredir sır perdesi olarak kalan Cüneyd'in annesiyle ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Cüneyd'in annesinin intihar ettiği düşünülürken Levent yaptığı araştırmalar sonucu korkunç bir gerçeğe ulaştı.