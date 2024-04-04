Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni yalnız bırakma"
Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmana Cüneyd'in Zeynep'in elini tuttuğu ve "Beni Yalnız Bırakma" dediği anlar damga vurdu.
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Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamları ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
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Dizinin en önemli karakterlerinden Cüneyd ve Zeynep'in hikâyesi izleyicilerde apayrı bir merak uyandırıyor. Kızıl Goncalar 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı.
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Annesinin ölümüyle travma yaşayan Cüneyd'in kimseye dokunamama durumu yeni bölüm fragmanında sona erdi. Birine dokununca travmaları tetiklenen Cüneyd'in fragmanda Zeynep'in elini tutup "Yalnız bırakma beni" demesi izleyicileri şaşırttı.