Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bizi aldatan bizden değildir''
Başrollerinde Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın oynadığı Kızıl Goncalar dün akşam 4. bölümü ile ekrandaydı. Kızıl Goncalar 5. Bölüm ile gelecek hafta 5 Şubat akşamında FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Fragmanda Zeynep ile Meryem'in kaçma mücadelesi devam ediyor...
Başrollerinde Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın oynadığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesti.
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dün akşam yayınlanan bölümde Cüneyd ve Zeynep'e evlilik yolunda dergâhta bir tören düzenlenir .
Zaman kazanma peşinde olan Meryem ve Levent, Suavi'nin yardımıyla Zeynep'i yurtdışına okumaya göndermeye çalışır ama bunun için Zeynep'in çok zor bir soruya cevap vermesi gerekecektir.
Cüneyd, Zeynep'le yeni bir geleceğe yürüdüğünü zannederken, geçmişin hayaletleri onun peşini bırakmıyor. Zeynep'le sohbet ederken geçmişte yaşadıklarını hatırlayıp "Cüneyd nerde" demeye başlıyor ve doktor Levent'in yanına gidiyor. Levent Cüneyd'i hastaneye yatırmaya karar veriyor.