Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: Feyza için Vakt-ı Mekatıl kararı veriliyor
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Feyza için Vakt-ı Mekatıl kararı verilmesi dikkat çekti.
Now TV'de ekrana gelen Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dün akşam heyecanlı bir bölümle izleyici ile buluştu.
KIZIL GONCALAR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızıl Goncalar 10. bölümde Mira'nın gerçek ailesinin peşine düşmesinden korkan Levent onu ikna edebileceğine inandığı tek kişi olan Meryem'den yardım ister. Meryem ise Suavi'nin sırrına ihanet etmekle Levent'e yalan söylemek arasında sıkışmışken Suavi'yi ötanazi kararından vazgeçirmeye uğraşır.
Zeynep'e oynanan oyun yüzünden onunla arası açılan Cüneyd bir buhrana sürüklenirken, Hasna'nın doldurduğu Sadi bu durumu, iktidarını perçinleyecek bir fırsat olarak kullanmaya karar verir.
Ancak Zeynep'in kovulan eş olarak karşılaşacağı acı sona teslim olmaya niyeti yoktur. Annesinin itirazlarına rağmen boyundan büyük bir işe girişir.