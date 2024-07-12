‘Kızıl Goncalar’ ile ekrana dönen Özgü Namal imaj değiştirdi

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem’e hayat veren Özgü Namal, yeni filmi için imaj değişikliği yaptı.

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‘Kızıl Goncalar’ ile ekrana dönen Özgü Namal imaj değiştirdi - Resim : 1

Oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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‘Kızıl Goncalar’ ile ekrana dönen Özgü Namal imaj değiştirdi - Resim : 2

Eşinin ani ölümünün ardından Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşmişti.

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‘Kızıl Goncalar’ ile ekrana dönen Özgü Namal imaj değiştirdi - Resim : 3

Uzun süre ara verdiği ekranlara da 'Kızıl Goncalar' ile dönen Namal, dizisi sezon finali yapınca yeni film projesi için hazırlıklara başladı. 

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‘Kızıl Goncalar’ ile ekrana dönen Özgü Namal imaj değiştirdi - Resim : 4

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Sarı Zarflar' filminde başrol oynayacak olan Namal imajını değiştirdi, siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı.