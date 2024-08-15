Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu kitesurf yaptığı anları yayınladı
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu yeni sezon başlamadan enerji depolamaya devam ediyor. Yazıcıoğlu Akyaka'da kitesurf yaptığı anları yayınladı.
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.
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Eylül ayının ilk haftası sete çıkacak olan Yazıcıoğlu tatiline hız kesmeden devam ediyor.
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Oyuncu, önceki gün Akyaka'daydı. Son yılların gözde su sporu kitesurf yapan oyuncu hünerlerini sergiledi.
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Kitesurf'de iddialı olduğunu gözler önüne seren ünlü isim o anları sosyal medya hesabından yayınladı.